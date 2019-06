Pirjo Pyhäjärvi siirtyy viettämään eläkepäiviään puolisonsa luo Rovaniemelle. Siellä hän haluaa puuhastella kukkien parissa. Silmää miellyttää etenkin monivuotisten kasvien kukkaloisto. ”Se on sellaista kaunista turhuutta”. Satakuntalaissyntyinen Pirjo Pyhäjärvi on pendelöinyt Oulun ja Rovaniemen väliä viisi vuotta. Nyt hän siirtyy viettämään eläkepäiviään puolisonsa luo Rovaniemelle. Siellä hän haluaa puuhastella kukkien parissa. Silmää miellyttää etenkin monivuotisten kasvien kukkaloisto. ”Se on sellaista kaunista turhuutta”. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen