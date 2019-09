Töhrimisbuumi jatkuu Oulussa, kohteeksi joutui taideteos Kotkantiellä – "Valvonnan lisääminen ei välttämättä auta, pitäisi selvittää taustalla olevat syyt"

Taiteilija Artturi Puustin teos Opinkierteet (1990) on töhritty spraymaalatuilla tageilla. Teos sijaitsee Kotkantiellä Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) pihalla, jonne se on siirretty Myllytullista. Puustin leski Raakel Väinämö on pahoillaan teoksen sotkemisesta ja siitä, että siirto tehtiin ilmoittamatta omaisille.