Timo Reinikka näyttelee Oulussa muistisairaan isän roolin – Sir Anthony Hopkins esittää saman roolin Florian Zellerin näytelmästään itse ohjaamassa The Father -elokuvassa

Timo Reinikka on muistisairas André, jota tytär yrittää auttaa. –¿Isä-näytelmää on esitetty kaikissa maailman huipputeattereissa oman maansa tähtinäyttelijöillä. Siinä mielessä tämä on kyllä merkittävä roolityö, Reinikka sanoo. KUVA: Teija Soini