Matkailulehti TimeOut on julkaissut listan, jolle se on kerännyt tämän vuoden siisteimmät tapahtumat kautta maailman. Listalta löytyy Tokion ramen-festivaalia, Kalifornian aavikolla järjestettävää taidefestivaalia sekä ilmakitaransoiton MM-kisoja Oulusta.

Brittijulkaisu listasi kiinnostavimmat tapahtumat ympäri maailmaa kuukausittain. Elokuussa järjestettäviä ilmakitaransoiton MM-kisoja luonnehditaan "mielikuvitussoittimien mestareiden" esiinmarssina.

TimeOut kertoo ilmakitaransoiton MM-kisojen suurista tavoitteista eli maailmanrauhan saavuttamisesta ja ilmastonmuutoksen torjumisesta ilmakitaran avulla. Lehden mukaan tapahtuman saama valtava suosio voi olla merkki siitä, että tavoitteisiin myös päästään.

Myös Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala iloitsi listauksesta Twitterissä:

The coolest events on earth in 2019: Oulun ilmakitarafestivaali pääsi parhaimpien joukkoon maailmassa. Ehkä perustamme vielä ilmakitaramuseon! | https://t.co/rJnl3H6Rvp