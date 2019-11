Tilataksi törmäsi edellä ajavan auton perään ja pakeni paikalta Oulunsalossa – Otaxi: Asia hoidettu poliisin kanssa kuntoon

Tämä tapahtui Rantavainion risteyksessä. Liikennekulttuuri on joka aamu aivan Oululaista. Oulunsalosta tulijat tukkivat valojen vaihtuessa lähes poikkeuksetta risteysalueen ja Rantavainiolta tullessa oikealle kaistalle ei pääse. Ja kun valot vaihtuvat Lentokentäntiellä punaisiksi niin on Rantavainiolta tullessa aina katsottava vasemmalle, sieltä tulee hyvin usein ainakin yksi jos ei kaksi autoa punaisia päin ja luonnollisesti kovalla nopeudella että ehtisi. Välillä ne on rekkoja. Tulisipa joskus Poliisi seisomaan risteysalueelle meluaidan viereen ja pysäyttäjät kahta puolta vähän matkan päähän risteyksestä. Olen varma että tunnin aikana kerättäisiin hyvät sakkosummat ja vähintään muutamia kortteja talteen.