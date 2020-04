Tiistaiaamun tiedot: Tartuntoja todettu Suomessa nyt 2 308, varmistettu määrä nousi 132:lla – Oulussa nyt 70 tapausta, sairaanhoitopiirissä 85

Sehän on monta kertaa jo todettu, että väestön määrään suhteutettuna testaus on Etelä-Korean tasoa. Toinen asia se, että hallitus ei varmasti estä tai hidasta testausta. Ministerien vastuulla ei ole vanupuikkojen työntäminen ihmisten nenään, kuten varmaan tiedät. Sairaanhoitopiirit testaaavat ja niillä on lupa testata niin paljon kuin tarpeelliseksi näkevät. Kulmunihan sanoi, että testaamiseen voidaan käyttä miljardi jos se on tarpeen.