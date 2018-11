Ensi viikolla Oulun alueen sää pysyy samankaltaisena kuin kuluneella viikolla. Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan Oulun yllä pysyy paksu alapilvi, josta tihuuttaa silloin tällöin vettä.

- Etelänpuoleinen ilmavirtaus vallitsee alueella useamman päivän ajan ja se tuo matalapainetta silloin tällöin sadealueineen. Tihkua ja heikkoa sadetta on ensi viikolla luvassa, välillä vähän enemmänkin ehkä, mutta sademäärät pysynevät kymmenessä millissä, päivystävä meteorologi Antti Kokko sanoo.

Matalalla pysyttelevä pilvikatto pitää lämpötilan vakaana. Ensi viikolla ollaan plussan puolella vuorokaudenajasta riippumatta: elohopea pysyttelee kahden ja viiden plusasteen välillä.

- On selvästi keskimääräistä lämpimämpää vuodenaikaan nähden. Tuleva viiden vuorokauden jakso on ennusteen mukaan keskiarvoltaan +3,4 astetta. Tämän jakson keskimääräinen lämpötila Oulussa on ollut -1,7, joten selvästi lämpimämpää on luvassa, Kokko sanoo.

Pilvikatto ei myöskään juuri rakoile ensi viikon arkipäivien aikana eivätkä tiet pääse yöllä jäätymään hankaloittamaan aamuliikennettä. Ensi viikon viikonloppuna sää voi muuttua kylmemmäksi, mutta Kokon mukaan ennuste on tässä vaiheessa vielä hyvin epävarma.

Katso paikkakuntakohtainen sääennuste Kaleva.fi:n sääsivulta.