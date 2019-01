Tämän illan suuri juhla kuuluu kaikille, jotka ovat vieneet Oulua eteenpäin.

Nokian suuri menestys globaalisti on Oulun yliopiston TOLin ansiota ja tämä pitää vihdoinkin tunnustaa.

Kaikki kunnia on mennyt teekkareille...ja tuho on teknoraattien !