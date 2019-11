Tiernapoikakilpailuun ilmoittautui 18 joukkuetta, suurin osa Oulun seudulta – kisa käydään ensi viikonloppuna

Oulussa ensi viikonloppuna järjestettävään valtakunnalliseen tiernapoikakilpailuun on ilmoittautunut 18 joukkuetta.

Suurin osa joukkueista on Oulun seudulta, mutta joukkueita on ilmoittautunut mukaan myös Helsingistä, Posiolta ja Raahesta. Esiintyjistä nuorin on 6-vuotias ja vanhin 80-vuotias.

Kilpailu käydään Rotuaarilla 16.–17. marraskuuta. Tiernapojat kilpailevat perinne-, yleinen- ja mukaelma -sarjoissa. Alkukilpailu alkaa lauantaina kello 10 ja kisa kestää kello 15.20 saakka. Sunnuntaina finaali alkaa kello 11.30 ja kisa päättyy ja voittaja julkistetaan kello 16.

Tänä vuonna tuomariston muodostavat puheenjohtajana laulupedagogi Matti Pelo Helsingistä ja jäseninä Oulun Sinfonian intendentti Maija Kuusisto, Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija Ulla Lassila ja Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi.