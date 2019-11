Tiernapoikakilpailu vie joulutunnelmaan – Tiernapojat ovat täysin omalaatuinen ilmiö oululaisessa perinteessä

Kun Rotuaarin lavalla kajahtaa oululaisen Ynnin Poikien laulu, aukiolla suuri joukko katsojia herkeämättä seuraa esitystä.

Huulten liikkeistä näkee, että osa ihmisistä muistavat hyvin, miten tiernapoikien esityksen laulut ja vuorosanat menevät.

Lauantaina Rotuaarilla seitsemän yleisen sarjan ja kuusi perinnesarjan joukkuetta kilvoitteli paikasta sunnuntaiseen finaaliin. Finaalipaikka on jaossa tällä kertaa vain kolme parhaalle joukkueelle molemmissa sarjoissa.

Viime vuoden perinnesarjan voittaneen Ynnin Poikien tiernaesitys tuntui nauttivan yleisön suosiosta, ainakin jos lasketaan rahaa kypärään laittaneiden ihmisten määrällä. Rahoja eivät Otto Koldits, Topias Linna, Eino Tanayama ja Ossi Hiltunen ehtineet ihan heti laskemaan.

– Jonkin verran tuli rahaa. Kolmen vuoden aikana ei ole tullut yhtään kynttilänpätkää.

Kriittisiä nuoret laulajat tuntuivat omaan esitykseensä olevan. Heidän mukaansa parissa kohdassa tuli pieniä virheitä, mutta totesivat, että siitä voi parantaa.

Niin tiukkaa kilpailu ei kuitenkaan ole, etteikö tunnustusta voi antaa muillekin. Seuraavana esiintyneet Terwa-Oulun Tiernapojat -joukkueen Wili Mattila, Väinö Lapinoja, Aarni Korja ja Eetu Jylhä saivat kavereiltaan esityksen jälkeen tunnustusta.

Tuomaristoon kuuluva Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija Ulla Lassila on pitkään seurannut tiernapoikia. Ensin tiernaäitinä 2000-luvun alusta lähtien, kun oma poika lauloi Ynnin Pojissa ja tiernajoukkueissa.

– Sitä kautta tiedän ne tunteet vanhempana, kun kysymys on suuresta kilpailusta. Henki on niin jännä, se on muutakin kuin neljä poikaa lavalla. Tiernaharrastus on koko perheen harrastus.

Tuomaristossa Lassila on istunut aika useasti vuodesta 2010 lähtien, mutta ei koskaan toki silloin, kun oma poika kilpaili. Vuosien varrella perusasia on pysynyt samana.

– Väitän, että tietty tiernahenki on sama. Se on pysynyt samana, mutta aika ja ilmiöt tuovat tiernoihin liittyvää uutta asiaa. Vaikka kysymyksessä on monisatavuotinen perinne, keskusteluun aina nousee eri puolia tiernaperinteeseen ja -tarinaan liittyen. Tällä hetkellä keskustellaan Murjaanien kuninkaasta, Lassila sanoo.

Äärimmäisen kiehtovana ja hienona asiana Lassila pitää sitä, miten tällainen perinne meillä edelleen säilyy.

– Tiernapojat on ihan oma lasten ja nuorten kulttuuriin liittyvä asia, täysin omalaatuinen ilmiö oululaisessa ja pohjoispohjanmaalaisessa perinteessä.

Tiernahenkeä on vaikea selittää, se pitää itse kokea ja aistia.

– On aina sykähdyttävää nähdä esityksiä. Vaatii työtä ennen kuin lavalle pystyy menemään. Kysymys on lähes 20 minuutin esityksestä, jossa on hyvin tarkkaan sanoitetut laulut ja vuorosanat sekä tarkat puvustukset ja lavalla liikkumiset.

Perinnesarjasta sunnuntain finaaliin selvisivät Ynnin Pojat, Kuninkaat Murrosta ja Ynnin Tiernat sekä yleisestä sarjasta Tiernojen tie, Tiernamaan kulkijat ja Pohjankartanon tiernatytöt.

Finaalin avaa Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juha Hänninen (kok.) kello 11.30. Sen jälkeen pidetään muistohetki, jossa kunnioitetaan Tuure Holopaisen (1943–2019) muistoa. Holopainen oli Tiernasäätiön perustajia ja ensimmäinen puheenjohtaja.

Varsinainen kilpailu alkaa kello 12.00, tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan kello 16.00.