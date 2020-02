Kevään 2020 yhteishaussa puhaltaa muutoksen tuulet. Jatkossa yli puolet korkeakoulujen opiskelupaikoista täytetään ylioppilastutkinnon arvosanoihin perustuen. Aiemmin käytössä ollut yhteispistevalinta on lakkautetaan kokonaan.

Oulun yliopiston koulutusvalintojen kehittämispäällikkö Anne Talvio kertoo, että Oulun yliopistossa todistusten perusteella sisään pääsevien määrä vaihtelee eri aloilla.

Esimerkiksi lääketieteen koulutusalalle valitaan pelkän todistuksen perusteella 51 prosenttia hakijoista, kun taas matemaattisilla aloilla opiskelupaikan todistuksen perusteella saa 92 prosenttia hakijoista.

Vaikka uudistuksella levennetään todistusperusteista väylää reippaasti, pääsykokeet eivät kuitenkaan poistu täysin. Oulun yliopistossa pääsykokeita pidetään vielä jokaisessa hakukohteessa. Muutos ei vaikuta myöskään merkittävästi esimerkiksi musiikkikasvatuksen tai arkkitehtuurin valintakokeisiin.

Todistuspisteet lasketaan ylioppilastutkinnon arvosanoista.

– Koska kaikilla hakijoilla ei ole ylioppilastutkintoa ole, haluamme tarjota sellaisille hakijoille muitakin valintaväyliä koulutuksiimme. Valintakokeissa hakija voi näyttää osaamistaan myös siinä tapauksessa, että arvosanat eivät riitä todistusvalintaan. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakokeita, jolloin kaikkien hakijoiden ei tarvitse osallistua valintakokeisiin, kertoo Talvio.

Lapin yliopiston palvelujohtajan Merija Timosen mukaan muutoksen takana on halu vähentää opiskelijoiden pitämiä välivuosia sekä nopeuttaa valmistumista.

Lapin yliopistossa oikeustieteiden koulutusalalla todistuksen perusteella valitaan 40 prosenttia hakijoista, yhteiskuntatieteissä 51 prosenttia hakijoista, sekä kasvatustieteissä 60 prosenttia.

”On mahdollista, että valmennuskurssit siirtyvät vain aiemmaksi esimerkiksi yläasteelle tai lukion alkuun.” Santeri Ahopelto arkkitehtiopiskelija

Kasvatustieteissä hakijat käyvät kuitenkin lisäksi vielä soveltuvuuskokeen. Taide- ja muotoilualalla muutosta ei oteta käyttöön lainkaan.

– Prosentteihin on päädytty sillä tavoin, että on katsottu viiden tai kuuden vuoden taakse, millaisilla ylioppilastodistuspisteillä sen hetkiset hakijat olisivat tulleet valituksi, eli siis minkälaiset todistukset aikaisemmilla hakijoilla on ollut, ja nämä prosentit on valittu tämän pohjalta, kertoo Timonen.

Neljännen vuoden arkkitehtuuriopiskelija ja koulutuspoliittinen aktiivi Santeri Ahopelto kertoo, että vaikka muutoksessa on kyse opintoprosessin tehostamisesta, voi se tuoda mukanaan myös uusia ongelmia.

– Se voi tuottaa aika paljon uusia ongelmia esimerkiksi kauppatieteiden tai oikeustieteiden alalle. Näillä aloilla pääsykoe on oikeastaan luonut valinnan pohjatiedot. Kun seuraavien uusien opiskelijoiden ei ole tarvinnut opiskella materiaalia etukäteen, niin hehän tulevat aivan pystymetsästä sinne ensimmäiselle viikolle, pohtii Ahopelto.

Arkkitehtialan pääsykokeissa muutoksia tapahtuu vain matemaattisen kokeen saralla. Nykyään se on vain kynnysehto eli hakijan täytyy jollain tavalla osoittaa matemaattinen osaaminen, mutta koe ei vaikuta enää valintapisteisiin.

Valintakokeiden merkityksen vähentyessä myös valmennuskurssien tarve vähenee. Arkkitehtikilta järjestää edelleen valmennuskurssit, mutta jättää pois aiemman matemaattisen osion.

Ahopellon mukaan riskinä on, että valmennuskurssien tarve lukion jälkeen vähenee.

– Mutta on mahdollista, että valmennuskurssit siirtyvät vain aiemmaksi esimerkiksi yläasteelle tai lukion alkuun, Santeri Ahopelto arvioi.

