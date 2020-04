THL:n maanantain luvut: Suomessa pian 2 200 varmistettua tartuntaa, kasvua eilisestä peräti 249 tapausta – PPSHP:n alueella kahdeksan lisää

Suomessa on todettu nyt 2 176 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL maanantaiaamuna. Todennettujen tartuntojen määrä on kasvanut eilisestä 249 tartunnalla.

Eilen sunnuntaina laboratoriovarmistettujen koronavirustartuntojen määrä kohosi lauantain lukemista 45 tapauksella. Tartuntaraportoinnissa voi kuitenkin olla viikonloppuisin viivettä, mikä on syytä ottaa huomioon lukuja katsottaessa.

– Nyt kirjatusta tartuntamäärän kasvusta ei voida päätellä, että koronaepidemia olisi pahentunut Suomessa. Maanantaina julkaistussa vuorokauden tartuntaluvussa on erittäin todennäköisesti mukana viikonlopulta perjantain, lauantain ja sunnuntain tartuntoja, sanoi ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta STT:lle aamupäivällä.

Nohynekin mukaan noussut tartuntaluku kertoo myös siitä, että koronatartuntojen testauskapasiteetti on Suomessa kasvanut.

– Ihmiset hakeutuvat nyt entistä enemmän testeihin, kun he ovat kuulleet lisääntyneistä testausmahdollisuuksista.

Pohjois-Pohjanmaalla varmistettujen tartuntojen määrä on nyt 81. Sunnuntaina luku oli 73 tartuntaa, joten uusia on kirjattu kahdeksan. Oulussa tautitapauksia on nyt kirjattu 56, sunnuntain luku oli 55.

Lapissa tartuntojen määrä on nyt THL:n rekisterin mukaan 34 kappaletta ja Länsi-Pohjassa 18.

THL:n odotetaan kertovan tehohoidossa olevista potilaista sekä koronavirukseen kuolleista myöhemmin tänään.

Sairaalahoidossa koronan vuoksi on 133 henkilöä. Tehohoidossa hoidettavien koronapotilaiden määrä on maanantaina 76. Vuorokauden aikana tehohoidossa olevien potilaiden määrä on noussut kolmella.

Koronaviruksen aiheuttaman COVID-19 -taudin seurauksena on kuollut Suomessa tähän mennessä 28 ihmistä, THL kertoi viikonloppuna.

Pohjois-Suomesta ei ole viime päivinä rekisteröity uusia kuolemantapauksia.

Kuolemista noin kaksi kolmasosaa on tapahtunut Helsingin yliopistollisen sairaalan (HYKS) erityisvastuualueella. Useita koronakuolemia on kirjattu myös Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) erityisvastuualueella.

Tähän mennessä Suomessa on todettu eniten koronatartuntoja ikäryhmässä 50–59-vuotiaat. Tartunnan saaneissa on ollut miehiä hieman enemmän kuin naisia.



6.4. kello 11.40: Uutista päivitetty ylilääkäri Hanna Nohynekin kommenteilla tartuntamääriin liittyen.