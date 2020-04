THL: Pohjois-Pohjanmaalla koronaviruksen riskiryhmäläisten osuus maan alhaisimpia – maakuntien välillä on isoja eroja

Kyllä nuo annetut luvut ovat joka tapauksessa vain murto-osa oikeasta riskiryhmäläisten määrästä. Jutussa sanotaan: "Riskiryhmään kuuluviksi on määritelty henkilöt, jotka ovat saaneet hoitoa yllämainittujen diagnoosien vuoksi vuosina 2015–2018. THL:n mukaan riskiryhmään kuuluvien määrä on todennäköisesti suurempi kuin tässä on arvioitu." Ihminen, joka on ollut sydän- tai verisuonitautien vuoksi hoidossa ennen vuotta 2015 tai juuri viime vuonna ei siis näy luvuissa. Aika hataraa.