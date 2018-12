THL: Lastensuojelun määräajat ovat ylittyneet Pohjois-Pohjanmaalla – Oulussa ja Kempeleessä toistuvasti

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämistä tiedoista käy ilmi, että lastensuojelulain mukaiset määräajat ovat ylittyneet kahdeksassa kunnassa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Oulun kaupungin ja Kempeleen lastensuojelun määräajat ovat ylittyneet toistuvasti.

Lain mukaan vireille tulleiden lastensuojeluasioiden selvittäminen on aloitettava seitsemän päivän kuluessa. Laissa määrätään myös, että lastensuojelun palvelutarpeen selvittäminen on saatava päätökseen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille.

THL:n viimeisimmät tiedot ovat lokakuun 2017 ja maaliskuun 2018 väliltä. Kahdeksassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella olevassa kunnassa, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä tai yhteistoiminta-alueella määräajat ovat ylittyneet. Kainuussa ei ollut valvontaa vaativia määräaikaylityksiä.

Lastensuojelulain mukaisten määräaikojen valvonta on aluehallintoviraston ja Valviran yhteinen valvontakohde. Oulu ja Kempele ovat Valviran valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintavirasto otti valvontaansa kuusi kuntaa, joissa määräajat ylittyivät, mutta ylitykset eivät olleet merkittäviä.

Kuudesta kunnasta aluehallintovirasto kiinnitti kahden huomiota siihen, että palvelut on järjestettävä niin, että lastensuojelulain mukaista määräaikaa noudatetaan.