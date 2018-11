The Offspring ja Airbourne tulevat ensi kesän Qstockiin – mukana myös Ville Valo & Agents

Yhdysvaltalainen punk rock -bändi The Offspring ja australialainen hard rock -yhtye Airbourne ovat ensi kesän Qstock-festivaalin ensimmäiset isot ulkomaiset esiintyjäkiinnitykset.

Qstock järjestetään Kuusisaaren ja Raatin alueella Oulussa 26.-27. heinäkuuta.

Suomalaisittain ensi kesän Qstockin kiinnostavimpia nimiä on uusi kokoonpano Ville Valo & Agents, joka on levyttänyt Rauli ”Badding” Somerjoen aikaisemmin julkaisemattomia kappaleita. Ensimmäinen single Orpolapsi kiurun julkaistiin syyskuussa, ja kokonaisen albumin vuoro on helmikuussa.

Muita tulonsa Qstockiin varmistaneita esiintyjiä ovat Anna Puu, Apulanta, Beast In Black, Barbe-Q-Barbies, Elastinen, Evelina, Infected Rain (MD), JVG, Kaija Koo, Michael Monroe, Popeda, Radiopuhelimet, Rytmihäiriö, Stam1na, The 69 Eyes, Vesala ja Vesterinen Yhtyeineen.

– Ensi kesän ohjelmisto on jo poikkeuksellisen hyvällä mallilla tässä vaiheessa vuotta. Joulun jälkeen isoja uutisia kerrotaan jo tammikuussa, kun muun muassa lauantain pääesiintyjä julkistetaan, festivaalijohtaja Mikko Forstén toteaa.

Qstockin joululippujen myynti on alkanut tänään torstaina ja jatkuu vuoden loppuun. Myös VIP-lippujen myynti on alkanut.

Päiväkohtaiset liput tulevat myyntiin tammikuussa.

Loppuunmyyty Qstock keräsi 35 000 juhlijaa kahden päivän aikana viime kesänä.