Teuvo Pakkalan koulussa valmistauduttiin lähiopetuksen loppumiseen – "Pyrimme toteuttamaan tavoitteet myös etäopetuksessa"

Maanantaipäivänä Teuvo Pakkalan koululta lapset lähtivät iltapäivällä kotiin viimeistä kertaa vähään aikaan. Hallitus ilmoitti koulujen lähiopetuksen lopettamisesta maanantaina kello 16 alkaneessa tiedotustilaisuudessa.

Kävimme jututtamassa koulun rehtori Jari Kestilää koulupäivän jälkeen. Haastattelun aikana rehtori ei ollut vielä kuullut mitään täydestä etäopetukseen siirtymisestä.

– Oppilaita on nyt pois hieman enemmän kuin tavallisesti, mutta olemme suunnitelleet oppitunteja normaalisti tälle viikolle, Kestilä kertoo.

Opetuksen jatkumiseen etänä on varauduttu Teuvo Pakkalan koululla. Etäopetusvälineitä on jo otettu käyttöön ja niistä on annettu ohjeita koteihin Wilman kautta.

– Etäopetus työllistää aluksi opettajia, mutta opetusvälineitä otetaan käyttöön sen mukaan, mitkä ovat kullekin luokalle tuttuja, Kestilä sanoo.

Teuvo Pakkalan koulun rehtori Jari Kestilä odotti maanantaina vielä seuraavaa normaalia työpäivää. KUVA: Jarmo Kontiainen

Oppilaiden koulunkäyntiin koronavirus ei ole Kestilän mukaan vielä vaikuttanut. Tilanne on muistuttanut vielä normaalia flunssakautta. Lapset keskittyvät kouluun tullessaan kouluun ja kavereihin

– Oppitunneilla ei ole puhuttu aiheesta, eikä se ole vaikuttanut ilmapiiriin. Perjantaina oppilaat hieman ihmettelivät, kun koulukirjat piti ottaa mukaan, Kestilä kertoo.

Lähiopetus olisi Kestilälle enemmän mieleen, mutta hän ymmärtää asian merkityksen koko yhteiskunnalle.

– Ohjeita täytyy noudattaa. Pyrimme toteuttamaan tavoitteet myös etäopetuksessa.