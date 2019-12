Teuvo Pakkalan koulun lähes 10 miljoonan euron remonttia setvitään

Teuvo Pakkalan koulua odottaa perusteellinen, kallis remontti kahden vuoden päässä.

Teuvo Pakkalan koulun on todettu olevan peruskorjauksen tarpeessa, ja siitä tehty hankeselvitys etenee lautakuntakierroksella.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta antoi lausuntonsa kouluhankkeesta tiistaina.

Raksilan puutaloalueen kupeessa sijaitseva rakennus on valtakunnalliseksi arvokas. Hankeselvityksen mukaan koulu on määrä peruskorjata kaupungin omana erillisinvestointina vuosina 2022–2023.

Suunnittelulle esitetään tehtävän määrärahavaraus vuodelle 2021. Remontin hinta-arvio on noin 9,5 miljoonaa euroa. Nettomenojen arvioidaan olevan 12,4 miljoonaa euroa tulevien kahdenkymmenen vuoden aikana.

Selvitys esittää, että koulu peruskorjataan nykyiseen käyttöönsä, ja se toimisi edelleen alaluokkien kouluna.

Peruskorjauksen yhteydessä tulisi tehdä tarvittavat rakenne- ja talotekniset korjaukset sekä parantaa koulun sisä- ja ulkotilojen toiminnallisuutta.

Koulurakennukseen tulisi rakentaa uusi sisäänkäynti ja muotoilla se vanhan sisäänkäyntikatoksen henkeen sopivaksi. Koulutonttia tulisi selvityksen mukaan laajentaa asemakaavan muutoksella välituntiolojen parantamiseksi.

Koulun koko on 4 100 kerrosalaneliötä, ja siinä on enimmillään kolme kerrosta. Se on arkkitehti Martti Heikuran suunnittelema ja valmistunut vuonna 1950. Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1998.