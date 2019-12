Teuvo Pakkalan koulu halutaan peruskorjata – 9,5 miljoonan euron remontti toteutettaisiin vuosina 2022–2023

300 oppilaan Teuvo Pakkalan koulu Oulun Raksilassa on saamassa ison peruskorjauksen.

Vuonna 1951 valmistuneen koulun rakenteet ja talotekniikka ovat laajan peruskorjauksen tarpeessa. Remontissa parannetaan koulun toiminnallisuutta vastaamaan paremmin tämän päivän vaatimuksia ja esimerkiksi otetaan huomioon esteettömyysvaatimukset niin koulun sisällä kuin ulkotiloissa.

Kolmikerroksinen rakennus kellareineen on pääosin alkuperäisessä kunnossa. Jo vuonna 2017 tehdyn kuntoarvion mukaan peruskorjaus pitäisi tehdä viiden vuoden sisään. Rakenteiden tekninen käyttöikä on kuntoarvion mukaan päättymässä tai jo ylittynyt.

Riskejä aiheuttaa esimerkiksi se, että välipohjarakenteiden täytteet ovat puupurua, eikä rakenne ole kaikilta osin tiivis sisäilmaan nähden.

Koulu on peruskorjauksen yhteydessä saamassa myös lisää pihaa koulutontin viereisestä puistoalueesta. Välituntipiha on ahdas, ja siksi suunnitelmissa on liittää osa viereisestä puistoalueesta koulutonttiin asemakaavamuutoksella.

Peruskorjauksesta tehdyssä hankeselvityksessä esitetään, että koulu peruskorjataan kaupungin omana investointina vuosina 2022–2023. Tavoitehinta-arvio on runsaat 9,5 miljoonaa euroa. Lisäksi erilaisia irtaimistokustannuksia on arvioitu tulevan noin 348 000 euroa.

Peruskorjauksen ajaksi koulu siirtyy väistötiloihin. Siitä koituvat kulut arvioidaan myöhemmin.

Koulurakennuksen on suunnitellut Martti Heikura. Rakennus on arvioitu niin rakennushistoriallisesti kuin kaupunkikuvallisesti valtakunnallisesti arvokkaaksi. Sitä se on erityisesti osana arvokasta Puu-Raksilan aluetta. Peruskorjauksessa tulevat muutostarpeet on sovitettava rakennushistoriallisiin ja kaupunkikuvallisiin arvoihin.

Teuvo Pakkalan koulu on oman alueensa lähikoulu, jossa toimii lisäksi musiikin erikoisluokkia, johon tulee oppilaita ympäri kaupunkia.

Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan torstaina 19.12. ja esittää Teuvo Pakkalan koulun peruskorjausta hankeselvityksen mukaisesti.