Terveyskeskusten lääkärimaksut nousivat Oulun seudulla viidessä vuodessa 40 prosentilla – kaikissa kunnissa laskutetaan maksimimäärän mukaan

Hammaslääkäriin pääsy on tehty aivan mahdottomaksi, vaikka yleisesti tiedetään, että hoitamaton ientulehdus on hengenvaarallinen ja etenee helpoiten lähteisiin aivon kudoksiin!

Turhaa on huudella tulevien veronmaksajien koulutuksen perään, jos ei olla käytännön arjessa valmiita nyt sijoittamaan edes perusterveydenhuollon saatavuuteen?