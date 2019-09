Tervahovintie ja sen varrella kulkevat kevyen liikenteen väylät suljetaan pariksi viikoksi – ratasillan vaihtotöistä aiheutuu melua

Jep jep, pyörällä tai jalan kulkevan näkökulmasta: samaan aikaan uutimessa kerrotun sillan lisäksi on suljettu Kaarnatien kavely/pyörätie Alppilassa, jotain on meneillään myös lääninvankilan liepeillä jonka seurauksena siellä kävely/pyörätie on joko poikki tai ainakin erittäin hankalasti läpipääsyinen, ja sama pätee myös Pohjantien Oulujoen ylittävään kävely/pyörätiehen. Mutta onneksi Pyhäkosken voimalan luona oleva silta joen yli Muhoksella lienee yhä auki, joten jos tulee tarvetta pyöräillä tai kävellä jonnekkin Oulujoen eteläpuolelle täällä Oulussa, niin huolimatta eri viranomaistahojen ponnisteluista kaikki toivo ei ihan vielä ole mennyttä siitä etteikö se yhä voisi jopa onnistua.