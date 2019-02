Tervahiihtoon on luvassa pakkaskeliä – tänä vuonna pisin matka on 80 kilometriä

Ensimmäisen kerran 1889

Tervahiihto on hiihdetty yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1889 ja reitti on vaihdellut paljon eri vuosikymmeninä. Sota-aikoina tapahtumaa on järjestetty pääasiassa sotilaiden kesken.

1980-luvulla tapahtuma veti jopa 2 700 osanottajaa.

Viime vuosina hiihtäjiä on ollut mukana tuhannen kahta puolta, keliolosuhteista riippuen.

Vuosi sitten hiihtäjiä oli mukana 1 333.