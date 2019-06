Temppurataa, katuliituja ja monia pelejä - kirkonrotat leikkivät lasten kanssa pihaleikkitapahtumassa

Keskiviikkona iloittiin Oulun tuomiokirkkoseurakunnan järjestämässä lasten pihaleikkitapahtumassa.

Oulun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaaja Mono Kuoppala kertoo, että pihaleikkitapahtuma on ensimmäinen laatuaan. Hän ideoi tapahtumaa yhdessä lastenohjaaja Tea Hietan kanssa.

– Saimme pihalle Pikku-Sofian kirkon ja mietimme, että sinne voisi kehittää jotain toiminnallista juhannuksen jälkeen. Monet kerhot päättyvät niihin aikoihin ja lapsia kuitenkin on kaupungissa, toteaa Kuoppala.

Lapsia saapuikin mukava määrä leikkimään tuomiokirkon kirkkotarhaan.

– Tilattiin kaunis sää ja se saatiin!

Pihapiiriin on järjestetty perheen pienimmille leikkejä joka lähtöön. On ainakin väriliituja, renkaanheittoa ja temppurataa.

Kaksivuotiasta Peetu Jänkälää ja hänen kolmivuotiasta isosiskoaan Penniä kiinnostaa silti eniten pihan pieni vesiputous. Heidän äitinsä Jenni Suonperä kertoo, että kotonakin vedestä nautitaan paljon porealtaassa uimalla.

– Mulla kastui housut! Ilmoittaa Peetu Jänkälä reippaasti lahjettaan osoittaen.

Kesäsäässä märät lahkeet eivät lapsia hidasta. Suonperä toteaa, että kesäiset pihaleikit otettiin ilolla vastaan.

– Kun on kesäloma päiväkodeista, niin on mukavaa, että tällaista toimintaa on järjestetty.

Jänkälän lapset lähtevät tovin pihalla leikittyään etsimään tuomiokirkkoon piilotettua pikkurotta-lelua.

Kesätyöntekijä Vilma Vartiainen pääsi lasten leikkeihin mukaan kirkonrotta-asuun sonnustautuneena.

– Jotkut lapset ovat olleet aika ujoja ja vähän pelänneetkin. On luultu joskus karhuksi!

Vartiainen kertoo, että hän on viihtynyt kesätyössään hyvin. Päivät ovat kuluneet leppoisasti lasten kanssa touhuten, pikkurottaa piilottaessa ja pieniä askareita tehdessä.

Osa lapsista on henkilökunnalle jo tuttuja. Seurakunnan perhekerhossa käynyt kolmivuotias Matti Lisko ottaa kirkkotarhan ja pikkukirkon oitis leikkiareenakseen.

– Hän oli heti innoissaan, ei tarvinnut houkutella! Vahvistaa Matin äiti Karoliina Lisko, ja jatkaa, että Matin veli Anttikin näyttää viihtyvän, vaikka häneltä ei vielä irtoakaan kommentteja.

Vanhempi veli juoksee tomerasti leikistä toiseen ja kertoo tekemisistään.

– Nyt kaatui yksi! Intoillaan keilaradalla.

Jänkälän sisarukset saapuvat tovin kuluttua voitokkaina takaisin: pikkurotta on löydetty!

– Lähdetäänkö hakemaan palkintoa? Kysyy Hieta.