Kansainvälisenä ilmastolakkopäivänä mielenosoitus Oulun kaupungintalon edustalla. Nuoret lähettivät terveisensä tuleville kansanedustajille.

Nyt on pakko! Nyt on pakko! kuuluu rytmikäs huuto Oulun kaupungintalolta. Kaupungintalon portaat ylhäältä alas ovat täynnä nuoria, joista moni kantaa kylttejä iskulauseineen: "Jotta jouluna olisi lunta", "Teidän päätökset, meidän tulevaisuus", "There is no planet B".

– On siellä ihmisiä, ihanaa, henkäisee kaupungintaloa lähestyvä nuori nainen kaverilleen.

Oulun lukiolaisia osallistui perjantaina nuorten kansainväliseen ilmastolakkopäivään.

Megafoni siirtyy kädestä toiseen.

– Hienoa, että me Oulun seudun lukiolaiset teemme jotain ilmaston hyväksi. Tarvitaan tekoja, ei vain puheita, sanoo Iida Keskinen Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukiosta (OSYK).

Jokainen puhe saa osakseen raikuvat kannustukset. Myös Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen, joka kertoo muun muassa vähentäneensä lihansyöntiä ja lentämistä ja politiikassa ajavansa biopolttoaineisiin siirtymistä.

Huoli ilmastonmuutoksesta ahdistaa

– Tulevien vaalien piti olla ilmastovaalit, mutta nyt tuntuu, että niistä ollaan tekemässä sotevaalit. Ilmastoasiat pitäisi saada prioriteetiksi, Santtu Mertaniemi OSYK:sta vastaa kysymykseen, miksi hän on paikalla.

– Toivon, että tämä herättäisi ihmisten ja päättäjien huomiota ilmastoasioihin, ja huomattaisiin, että ilmastoasiat todella kiinnostavat nuoria. Näille asioille on pakko tehdä jotain, sanoo lähihoitajaksi opiskeleva Aksu Mikkola.

– Ollaan kusessa, toteaa Leino Daavitsainen Steiner-lukiosta.

Samaan rinkiin Mertaniemen, Mikkolan ja Daavitsaisen kanssa ovat kokoontuneet myös Terho Korpua ja Saarni Krapu.

Oululaisnuoret osallistuivat kansainväliseen ilmastolakkopäivään. Mielenosoitus järjestettiin perjantaina Oulun kaupungintalon portailla.

He kaikki kertovat, että huoli ilmastonmuutoksesta ahdistaa ja vaikuttaa voimakkaasti heidän elämäänsä.

– Oulussa joutuu päivittäin potemaan ilmastoahdistusta. Lähiöitä on rakennettu niin, että asukkaat ovat yksityisautoilun varassa, sanoo Terho Korpua.

– Ei ole hirveästi motivaatiota käydä koulua, jos siitä ei tulevaisuudessa ole hyötyä, kun maailmanloppu tulee, Daavitsainen naurahtaa.

– Kun miettii tulevaisuuttaan, ei mieti vain sitä, mitä haluaisi tehdä työkseen. Pitää ottaa huomioon esimerkiksi, että pystyykö juuri sitä työtä tulevaisuudessa tekemään, tai miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan opiskelumahdollisuuksiin ja työllistymismahdollisuuksiin, Mikkola kuvailee.

Joukkovoima lisää toiveikkuutta

Silti he ovat myös toiveikkaita.

– Ehkä vähän kliseistä, mutta auttaa, kun näkee, miten paljon tännekin tulee väkeä, että tämä oikeasti kiinnostaa ihmisiä. Ei ole yksin, Mikkola kertoo.

– Esimerkiksi Saksassa tehtiin päätös, että suljetaan hiilivoimalat, se on hienoa. Isotkin teollisuusmaat pystyvät tekemään hyviä päätöksiä ilmaston hyväksi. Muutos on tulossa. Näkee sen, kuinka paljon ihmiset tästä oikeasti välittävät. Ei sitä voida vain jättää huomioimatta, sanoo Mertaniemi.

Suunnitelmissa oli viettää koko päivä kaupungilla ilmastoteeman parissa.

Helsingin sanomien mukaan Opetushallituksesta oli todettu, ettei osallistuminen ilmastolakkoon ole automaattisesti hyväksyttävä syy olla poissa koulusta. Toisaalta koulut ovat voineet tehdä asiasta erilaisia päätöksiä riippuen siitä, millainen tilanne opetuksessa on.

OSYK:n ja Steiner-lukion opiskelijat kertoivat opettajien kannustaneen osallistumaan tapahtumaan.

Ympäristöjärjestöjen yhteinen Korvaamaton-kampanjan Oulun ryhmä järjesti Oulun torille iltapäiväksi koululaisille suunnatun ilmastotapahtuman, jossa sai muun muassa jättää ilmastoterveisiä vaaliehdokkaille.

Rotuaarin lavalla oli paneelikeskustelu aiheesta urheilu ja ilmastonmuutos. Sitä veti Teemu Kalliojärvi Pelastetaan pipolätkä -kampanjan Oulun ryhmästä.