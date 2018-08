Tehostettu valvonta on hillinnyt Pohjantien nopeuksia, silti kaasujalka painaa vielä monilla

Tietyömaalta toivottiin valvonnan lisäämistä. Nopeuksia mitataan liikkuvalla kalustolla.

Oulun poliisin tehostunut nopeusvalvonta Pohjantiellä on vähentänyt nopeusrajoitusten ylitysten määrää, Oulun poliisilaitoksen liikenneyksikön johtaja, komisario Pasi Rissanen arvioi.

– Seurannan perusteella nyt näyttäisi siltä, että itsensä kuvauttajia on vähemmän, mikä on hyvä asia, mutta toki vielä löytyy ajankohtia, jolloin kaasujalan hillintä tahtoo unohtua. Kokonaisuutena ottaen tilanne on rauhoittunut.

Oulun poliisi on jo viime marraskuusta lähtien toteuttanut nopeusvalvontaa moottoritien työmaaosuuksilla. Esimerkiksi kevään aikana jokaisella valvontakerralla löytyi kymmeniä nopeusrajoitusta rikkoneita autoilijoita.

Lumien sulettua ja ajo-olosuhteiden vaihduttua kesäisiksi Oulun poliisille tuli pyyntöjä muun muassa tietyömaan johdolta tieosuuden valvonnan lisäämiseksi.

Oulun poliisi tiedotti toukokuussa tehostetusta automaattisesta nopeusrajoitusten valvonnasta. Pohjantielle etelän suunnasta Kaakkurin ja pohjoisen suunnasta Ritaharjun ramppien luo Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus asensi valvonnasta kertovat kyltit. Nopeusvalvontaa tehdään liikutettavalla kalustolla.

Ennakkoon tiedotetulla tehovalvontaviikolla valvontapisteiden ohi ajoi 22 280 ajoneuvoa.

– Siitä huolimatta 1 930 kuljettajaa kuvautti itsensä eli yhdeksän prosenttia valvontakameroiden ohi ajaneista ajoi ylinopeutta.

Tavoitteena on hoksauttaa, että nyt tullaan erityiselle alueelle, jossa työskentelee ihmisiä ja on vaikeita alueita sekä hidastemutkia.

Rissasen mukaan nopeusvalvonnasta kertovat kyltit laitettiin etukäteen ennen tehoviikon aloittamista, jotta kaikilla olisi mahdollisuus sovittaa omaa nopeuttansa.

– Näinhän poliisi toimii nykyään ennalta ehkäisevästi ja haluaa muistuttaa, ettei sakkojen kerääminen ole poliisille mikään itsetarkoitus, vaan se, että saadaan no­peu­det laskettua oikeanlaisiksi ja vähennettyä kolareita, onnettomuuksia ja loukkaantumisia.