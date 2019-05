TE: Oululaisen ex-kokoomusministeri Suvi Lindénin vetämät yhtiöt laiminlyöneet vuosia tilinpäätöstietojen toimittamisen – uhkasakko mahdollinen

Asiassa on huomionarvoinen toinenkin puoli (ehkä ei kuitenkaan tässä tapuksessa). Nimittäin joissakin euroopankin maissa tilinpäätöstä ei ole pakko julkistaa ja jos siellä on suomalaisen yrityksen kilpailija, niin se saa kilpailuetua suomalaiseen nähden. No Suomi ei siitä välitä eikä ihme, isketäänhän me itseämme nuijalla päähän muutenkin kun ollaan aina "esimerkkinä".