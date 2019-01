Täydellinen kuunpimennys näkyy Oulun taivaalla aamulla – lähetä kuva "superverisusikuusta"

Ajan lopun merkkejä, aivan niin kuin Jeesus meille kertoo, "Taivaalla on merkkejä", "kuu ei anna valoaan" ...... Jeesus Kristus kertoi meille, että hän tulee takaisin ja Kristuksen paluu on tämän maailman loppu. Ihmiset ovat niin kuin jumalattoman nooan aikaisen maailman aikaan, he joivat, söivät, naivat, naitattivat ...... kunnes tulva tuli koko maailmaan ja vei heidät kaikki. Jumala säästi vain Nooan ja hänen perheensä jotka olivat säilyneet puhtaina.

Raamattu kertoo hyvin selvästi, että tämä nykyinen jumalaton maailma on jo lukittu tulen tuomioon. Jeesus Kristus palaa pian takaisin ja ajan lopussa ei enää hyödytä "Taloja rakennella" tähän maailmaan. Kristuksen paluu on Hänen omiensa pelastuksen ja vapautuksen päivä, mutta se on samalla myös jumalattomain ihmisten kadotuksen ja tuomion päivä. Tämän maailman loppu on lähellä;

”Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta”, ” ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.”, ”Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.”, ”Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä”, ”Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen ”, ”Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.” - 2. Pietarin kirje 3: 5,6,7,8,9,10 - Raamattu 1933/1938