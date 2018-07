Tarkastaja muistuttaa hygieniasta uimarannoilla – "Aina sairastuminen ei johdu uimavedestä"

Hellesäät kasvattavat bakteerien leviämisen riskiä uimarannoilla, tiedotti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL keskiviikkona. Oulun seudun ympäristötoimi puolestaan kehotti uimareita välttämään Kempeleen Kalliomontun uimarantaa.

Ympäristötoimi on saanut kymmenkunta ilmoitusta, joissa ihmiset kertovat saaneensa vatsataudin oireita uituaan Kalliomontulla, kertoo Oulun kaupungin terveydensuojelutarkastaja Pirjo Takku.

Takun mukaan uimavesinäytteet otetaan seurantakalenterin mukaan. Viimeksi Oulun seudun uimavesistä otettiin näytteet viikko sitten. Seuraavan kerran näytteet otetaan viikolla 32, Takku kertoo.

– Jos uimavedessä epäillään olevan ongelmia, niin tilanne tarkistetaan kontrollinäytteellä. Esimerkiksi Kalliomontulta on nyt otettu lisänäytteitä, joiden tulokset varmistuvat ensi viikon puoliväliin mennessä, Takku kertoo.

Hygieniasta huolehtiminen tärkeää

Viikko sitten Oulun uimavesinäytteiden laadun uutisoitiin olevan hyvä. Takku kertoo, että lämpimien säiden takia tilanne on viikossa muuttunut.

– Hellejakso on ollut harvinainen. On yllättävää, että tähän asti on mennyt näinkin hyvin. Lämpimät ilmat vaikuttavat suuresti bakteeripitoisuuksiin.

Takun mukaan uimista ei Oulussa tarvitse vältellä. Hän muistuttaa rannalle tulevia uimareita pitämään huolta hygieniasta.

– Oulussa on hyviä uimarantoja ja hyviä uimavesiä. Uimarannan käyttäjän kannattaa pitää omalta osaltaan pukeutumistilat siistinä, huolehtia hygieniastaan wc-käynnin yhteydessä ja laittaa roskat roskikseen. Myöskään vaipan vaihtoa ja sen yhteydessä tehtävää pesua ei saa tehdä uimavedessä. Lisäksi uimista tulee välttää vatsataudin aikana ja muutama päivä oireiden päättymisen jälkeen, Takku muistuttaa.

Takku kehottaa uimarannoille tulevia tarkastamaan uimarannan tilanteen rannan ilmoitustaululta.

– Ilmoitustaululta löytyvät yleiset hygieniaohjeet sekä tieto uimavesien laadusta. Jos uimarannalla havaitaan ongelmia, niin taululle tulee tiedote asiasta, hän toteaa.

Sairastuminen ei aina johdu uimavedestä

Kalliomontun lisäksi ympäristötoimi kehottaa välttämään uimista Varjakan uimarannalla Oulunsalossa. Varjakassa on havaittu sinilevää. Kumpikaan uimaranta ei ole kuitenkaan käyttökiellossa.

– Jos todetaan, että uimavesi aiheuttaa terveydelle haittaa, niin silloin uiminen kielletään rannalla kokonaan. Kun tilanteen selvittäminen on vielä kesken, niin uimista kehotetaan välttämään. Aina sairastuminen ei johdu uimavedestä. Tartunnan voi saada myös pukukoppien tai vessojen kosketuspintojen kautta, Takku sanoo.

Viimeksi Oulussa koettiin kunnon hellekesä vuonna 2014. Silloin Lämsänjärven ja Papinjärven uimarannat asetettiin kokonaan käyttökieltoon. Vuonna 2014 Lämsänjärvessä sairastui ympäristötoimen mukaan 85 ihmistä ja Papinjärvessä noin 20 ihmistä vatsatautiin.