Täpötäyteen ahdetut "labyrinttiasunnot" kasvava tulipaloriski – Oulun keskustasta löytyi toissa syksynä toimistoon tehty salahotelli, joka ei täyttänyt palovaatimuksia

Santeri Kannisen kellariasunnot. Tuirassa osoitteessa Valtatie 25 on kiinteistö jonka kellariin on rakennettu ilman lupaa asuntoja. Ne on asetettu käyttökieltoon ja ne pitää purkaa, myös poliisille on tehty tutkintapyyntö. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen