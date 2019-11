Tapio Siikaluoma valittiin Oulun kaupungininsinöörin virkaan

cd levyillä on paljon arkistomateriaalia menneiltä vuosilta. Sitten on vielä lainsäädäntö arkistoimisesta. En muista kelpaako levy tai tikku lopulliseen arkistoimiseen vieläkään?? Paperimäärät ovat kuitenkin vähentyneet digitalisaation myötä oleellisesti myös arkistoissa. Se on hyvä asia.

Arkistomateriaalia on myös kattavasti "pilvessä", mutta ei kaikki. Pitää muistaa, että elämää ja rakentamista on ollut kauan. Arkistomateriaalin määrä on todella suuri. Pikkuhiljaa kaikki digitalisoituu, mutta se vaatii aikaa, resursseja ja rahaa.