Tapahtumatilojen etsintä- ja varauspalvelua tarjoava Venuu alkaa toimia Oulussa

Tapahtumatilojen varauspalvelua tarjoava Venuu kertoo laajentavansa toimintaansa Ouluun.

Palvelun avulla voi järjestää niin yksityis- kuin yritystilaisuuksia, esimerkiksi erilaisia juhlia, häitä, kokouksia tai vaikkapa saunaillan.

Käytännössä yrityksen verkkopalvelun kautta voi etsiä ja vertailla tilaisuuden kriteereihin sopivia tapahtumatiloja.

Yrityksen mukaan sillä on nyt palvelussaan 100 tapahtumatilaa Pohjois-Pohjanmaalta.



– Erityisesti viimeisen vuoden aikana olemme huomanneet selvää kysynnän kasvua ja haluamme reagoida tähän tarjoamalla entistä laajemman kattauksen potentiaalisia tiloja, kertoo myyntijohtaja ​Janne Vottonen​ tiedotteessa.

Hänen mukaansa Oulussa tapahtuu paljon, sillä seudulla riittää aktiivisia yrityksiä, jotka järjestävät monenlaisia tilaisuuksia kokouksista messuihin ja tiimipäivistä pikkujouluihin.

– Lisäksi yliopisto ja ammattikorkeakoulu sekä niiden ainejärjestöt järjestävät erilaisia tilaisuuksia ympäri vuoden.



Venuun aikeena on kaksinkertaistaa Pohjois-Pohjanmaan tilakumppanien määrän tämän kevään aikana. Tavoitteena on saada esille myös alueen uudet tilat ja "salaiset helmet".



Venuu on kotimainen kasvuyritys, joka kertoo valikomaansa kuuluvan yli 3 000 tapahtumatilaa. Oulun lisäksi Venuu laajenee kevään 2019 aikana Jyväskylään, Lahteen ja Kuopioon. Yhtiö toimii myös Ruotsissa.