Tanja Råman visioi Varjakan sahan työntekijöiden entisten asuntojen kivijalkoihin virtuaalimuseota

Vanhat kivijalat Varjakantien varressa ovat aikoinaan kannatelleet Varjakan sahan työntekijöiden asuntoja. Tanja Råman visioi paikalle virtuaalimuseota. Rakennusten virtuaaliseen uudelleenrakentamiseen tarvittavaa tietoa saadaan arkeologiopiskelijoiden tekemistä kartoituksista. KUVA: Tanja Koskinen

Päivän sää on kuin matkailuyrittäjän painajaisesta: tuulee koleasti, talvi yrittää tulla kituliaina lumikiteinä ja kaikki näyttää tasaisen harmaalta. Se ei estä Varjakantien varteen aikoinaan jääneellä asuinrakennuksen kivijalalla seisovaa Tanja Råmania kuvittelemasta, millainen vetonaula paikalle voisi syntyä.

Jos ja kun Råmanin visio toteutuu, tällä paikalla sata vuotta sitten sijainneet Varjakan sahan työntekijöiden asuintalot nousevat uudelleen pystyyn virtuaaliversioina. Tarkoituksena on luoda rakennusten 3D-malleista, käsikirjoituksesta ja henkilöhahmoista koostuva lisätyn todellisuuden kokemus, jossa tarina kulkee rakennuksesta toiseen.

Råmanin mielestä nimenomaan virtuaalimuseo sopii paikan henkeen. Se ei vaadi suurempia rakennelmia eikä henkilökuntaa.

– Tämä on tällainen aavemainen paikka. Täällä voisi edelleen kävellä ilman että tietää museosta mitään, mutta voisi myös pujahtaa siihen maailmaan.

Varjakan sahasta ja sen ympärille syntyneestä yhdyskunnasta on jäljellä mantereen puolen kivijalat, Varjakan kartano sekä Varjakansaaren monet rakennukset. Vuosikymmenten ajan kokonaisuus on seissyt paikallaan pääosin käyttämättömänä. Saarelle on etsitty matkailuyrittäjää, mutta se ei ole tuottanut tulosta.

Varjakantien varressa asuva koreografi ja tanssija sekä Ervastinkylän kyläyhdistyksen aktiivi Råman uskoo, että Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeen myötä nyt on oikea hetki panna piste vitkuttelulle. Hänen ajattelussaan ensin tulee kulttuurisisältö ja sen perässä matkailubisnes.

– Näkemykseni on, että ensin täytyy saada se sisältö, jonka vuoksi ihmiset tulisivat tänne, pyörähtämään käyntiin. Sen jälkeen yrittäjä kehiin ja luomaan mukavuusjuttuja siihen rinnalle. Kulttuuripääkaupunkihanke antaa hienon mahdollisuuden lähteä kehittämään tätä sisältöä taide, historia, yhteisö ja teknologia edellä.

Råman on lähtenyt määrätietoisesti lisäämään Varjakan tunnettuutta. Hän esimerkiksi ilmoitti Varjakansaaren Ylen Egenland-matkailuohjelmaan, joka viime keväänä esittelikin sen unenomaisena autiosaarena.