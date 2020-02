Tammikuu oli mittaushistorian lämpimin Oulun korkeudelle saakka – keskilämpötila vastasi monella alueella tyypillistä maalis-huhtikuun vaihdetta

Espoossa kun noin huolettaa ilmastomuutos niin minkä takkia ajat nastarenkailla ja pilaa tiestöä että saastutat autollasi enemän.? Kitkarenkaat on paljon paremmat ja luotettavat myöskin.. Tosin espoossa on kuten hesassa muutenki on julkinenliikenne parempi ja toimii, täällä maalla itäsuomessa ei ole julkistaliikennettä joten oma auto pittää olla jos meinaa esim kaupassa käyvä...