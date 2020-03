Tämän vuoden Polar Bear Pitching perutaan – oululaisen bisnestapahtuman järjestäjät kertovat syyksi koronaviruksen leviämisen

Oululainen start up -yrityksille ja rahoittajille suunnattu Polar Bear Pitching -tapahtuma on jouduttu perumaan koronaviruksen leviämisen vuoksi. Tapahtuman järjestäjät kertovat, että he eivät halua vierailleen riskiä joutua pitkään karanteeniin tai sairastua itse virukseen.

Ilmoitus tapahtuman peruuttamisesta tuli vain reilua viikkoa ennen sen ajankohtaa, sillä Polar Bear Pitching oli määrä järjestää tänä vuonna 12. maaliskuuta.

Polar Bear Pitching on kerännyt järjestämisvuosinaan paljon kansainvälisiä vieraita ja tapahtuman järjestäjät perustelevat peruuttamista sillä, etteivät halua luoda mahdollisuuksia viruksen tarttumiselle.

Tapahtumaorganisaatio kertoi peruuttamisesta verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. Polar Bear Pitchingin lipputulot palautetaan järjestäjien mukaan lippujen ostajille.

Rahoitusta hakevat yritykset ovat perinteisesti kilpailleet Polar Bear Pitchingissä sijoittajien mielenkiinnosta avannossa pitämillä myyntipuheillaan, eli pitcheillä. Tapahtumaa on järjestetty Oulussa vuodesta 2013 lähtien.