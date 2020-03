"Tämähän on tuttua Nokiassa, että johtoa vaihdetaan" – Toimitusjohtajan vaihdos herättää huolta ja ymmärrystä Nokian Oulun toimipaikassa

Oululainen pessimismi lienee tässä selitys. Kun valmiiksi luovutetaan, niin ei sitten harmita niin paljon, jos noin oikeasti kävisi, sitten voi vaan sanoa, että mitäs minä sanoin. Nokia on suomalaisille niin tärkeä firma, että siihen suhtaudutaan suurin tuntein. Vaikkei myönnettäisikään. Pitkässä historiassa tällaiset muutokset ovat ihan normibisnestä, mutta sitä on vaikea nähdä niin. Harvalla firmalla on yhtä pitkä ja monivaiheinen historia, mutta ihmiset helposti muistavat vain kumisaappaat ja puhelimet. Molemmat historiaa.