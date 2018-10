Oululaisessa K-Rengas ja Huolto -autoliikkeessä puhelin soi taukoamatta, kun autoilijat vaihdattavat ajokkeihinsa talvirenkaita. Talvirengasralli on nyt kuumimmillaan, sanoo liikkeen toimitusjohtaja Tuomo Kurvinen.

– Meillä on päivät on buukattu täyteen. Ensi viikkokin on varmasti vielä täysi ja sen jälkeen alkaa tasaantumaan todennäköisesti, Kurvinen sanoo.

Kurvisen mukaan renkaanvaihtosesonki käynnistyi tänä vuonna aiemmin.

– Se oli se räntäsade muutama viikko sitten, mikä aloitti sesongin kertaheitosta. Aika poikkeuksellinen tilanne. Viime vuonna esimerkiksi renkaanvaihtokausi vasta alkoi näihin aikoihin.

Lokakuun alussa satoi runsaasti räntää Oulussa ja pohjoisessa. Päivä oli synkkä tieliikenteessä: tapahtui kymmeniä kolareita ja kolme kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

K-Rengas ja Huollon tiloissa käy nyt päivässä keskimäärin noin sata autoa mukaan lukien renkaanvaihdot, irtovannetyöt ja muut asennukset.

– Minuuttiaikataululla mennään, Kurvinen sanoo.

Liikenneturvan mukaan suurin osa suomalaisista autoilijoista ajaa nastarenkailla talvella: 81 prosenttia autoilijoista kertoi kyselyssä käyttävänsä nastarenkaita. Toisaalta joka viides autoilija sanoi valitsevansa nastattomat talvirenkaat, jos hankkisi uudet renkaat nyt.

Kurvisen havainnon mukaan nastat ovat ylivoimaisesti yleisin vaihtoehto.

– Nasta se on, meillä ainakin. Kitkoja käyttää reilusti alle kymmenen prosenttia meidän asiakkaistamme.