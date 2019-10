Talvirenkaiden vaihto- ja myyntisesonki Oulussa kiihtyy, hyvin harva ostaa kitkat – "Tämäkin viikko myyty täyteen, vielä ei olla ihan paniikissa"

Ei kai sellaista palvelua saa mistään, edes rahalla. Momentit on sellaiset mitä pulttikoneella sattui lähtemään. Tien poskessa niitä on turha yrittää aukoa auton omalla rengasavaimella. Rengaspaineet, jos on katsottu, on erit kuin valmistajan suosituksessa. Kaupan päälle hierotaan vielä auton kyljet ja kolhitaan vanteet. Ammattilaiset asialla.