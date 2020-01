Talvinen sää väistyy Oulun seudulla alkavalla viikolla – lämpötilat nousevat selvästi plussalle

Talvinen sää jää Oulun seudulla unholaan, kun lämpötilat taas nousevat tulevalla viikolla.

– Lauha lounainen virtaus jatkuu, päivälämpötilat ovat plussan puolella. Sateita tulee ja menee. Sateet tulevat lumena, räntänä ja vetenä, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso.

Loppiaismaanantaina mittari on nollan tuntumassa ja sää on poutainen.

Päiväsaikaan tiistaina ja keskiviikkona sää on todennäköisesti 2–3 asteen verran plussalla. Öisin mennään taas pakkaselle.

Ennuste on samankaltainen koko viikon osalta. Muuallakaan Suomessa ei pakkasia juuri Lappia lukuun ottamatta nähdä. Myös Lapissa lämpötila voi ajoittain kivuta nollan tienoille. Etelä-Suomessa ollaan reilusti plussan puolella.

Alustavien ennusteiden mukaan lauha sää jatkuu myös ensi viikon jälkeen.

Tilastojen valossa Oulussa on selvästi lämpimämpää kuin tavallisesti. Keskilämpötila on vuodenaikaan nähden useita asteita normaalia korkeampi.

Lumimäärien osalta kuluva talvi on ollut eriskummallinen koko Suomessa. Lapissa on poikkeuksellisen paljon lunta, kun taas etelässä maa on paljas.

Katso paikkakuntakohtainen sääennuste Kalevan Sää-sivulta.