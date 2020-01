Talvimyrsky riehuu Perämerellä ja merivesi nousee korkealle – maa-alueiden kovimmat puuskat iskevät Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen

Tuuli yltyy Perämerellä myrskylukemien tuntumaan tiistain vastaisena yönä, kertoo päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa Ilmatieteen laitokselta.

– Myös aallokko on korkea, ja meriveden korkeudesta on annettu varoitus.

Myrskystä on kyse silloin, kun keskituulen nopeus on 21 metriä sekunnissa. Kovimmillaan tuuli on Perämerellä puolen yön aikaan.

Yö on tuulinen koko Suomessa, mutta maa-alueiden kovimmat tuulenpuuskat koetaan todennäköisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

– Siellä voi tulla yksittäisiä myrskyvahinkoja ja sähkökatkoja, Viljamaa sanoo.

Oulun seudulla vahinkoa voi koitua myös merivedestä. Ennusteiden mukaan meriveden korkeus nousee yli varoitusrajan. Se tarkoittaa Oulussa 115 senttiä keskimääräistä korkeammalla olevaa merivettä. Merivesi on korkeimmillaan tiistaina aamuyöllä.

Viljamaa sanoo, että meriveden korkeuteen vaikuttavat tuuli ja ilmanpaine.

– Lounaistuulen myötä vettä on nyt pakkautunut Perämeren pohjukkaan. Lisäksi matala ilmanpaine nostaa merivettä.

Merellä mitattu jo voimakasta tuulta

Illalla Pohjois-Pohjanmaan yli on kulkenut vesisadealue. Sitä seuraa lämmin ilmamassa, joka on osa föhn-ilmiötä. Yöllä lämpötila kipuaa jopa 5–6 asteeseen.

Perämerellä mitattiin voimakkaita tuulennopeuksia jo maanantaina alkuillasta. Raahessa keskituuli puhalsi 17 metriä sekunnissa.

Vihreäsaaressa mitattiin päivällä keskituulen nopeudeksi 16 metriä sekunnissa, ja Marjaniemessä vastaava lukema oli 14,7 metriä sekunnissa.

Päivystävä palomestari Hannu Timonen Oulu–Koillismaan pelastuslaitokselta kertoo noin kello 21.30, että pelastuslaitokselle ei ole vielä tullut tuulivahinkoihin liittyviä tehtäviä.

Tuuli voimistuu Perämerellä iltayöstä.

