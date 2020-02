Talvilomaviikolla Oulussa on tarjolla maksutonta tekemistä lapsille ja nuorille

Oulun kaupunki tarjoaa maksutonta tekemistä Oulussa lomaa viettäville. Koulujen talvilomaviikko on Oulussa kymppiviikolla eli 2.–8. maaliskuuta.

Koko perheen maksuton ulkoilutapahtuma on Lasten liikennepuistossa tiistaina 3. maaliskuuta kello 10–14. Luvassa on pelejä ja leikkejä, luistelua sekä makkaran paistoa.



Heinäpään jalkapallohallissa on maksuttomia ja kaikille avoimia palloiluvuoroja ma–pe kello 11–13. Oma pallo ja sisäliikuntavarustus mukaan.



Raksilan tekojää on päivisin vapaassa käytössä.



Haukiputaan Jatulin salissa on maksutonta Action-liikuntaa 13-19-vuotiaille ma-ke kello 12-14.



Tiistaina 3. maaliskuuta Oulun Energia tarjoaa ilmaiset vesivoimistelu-, uinti- ja kuntosalikäynnit yleisövuoroilla Oulun uimahallissa, Raatin uimahallissa ja Vesi-Jatulissa klo 16 saakka.



Ouluhallissa järjestetään maksuttomia perhekuperkeikkoja ma-ke kello 10-14. Kuperkeikat ovat lapsille vapaata liikunnallista toimintaa vanhempien valvonnassa. Ilmoittautumista ei tarvita.



Talvilomaviikolla eri kirjastoissa on satutuokioita, joissa kerrotaan, luetaan tai esitetään satuja ja tarinoita. Noin 20 minuuttia kestävät tuokiot ovat ilmaisia ja kaikille avoimia. Suositusikäraja on kolme vuotta.



Oulun taidemuseo tarjoaa talvilomaviikolla tiistaista perjantaihin klo 12–14 kaikille avoimia non-stop taidepajoja. Työpaja on tarkoitettu kaikenikäisille, alle 7-vuotiaat lapset vain aikuisen valvonnassa. Työpajaan ei ole erillistä maksua, vaan se sisältyy taidemuseon pääsymaksuun.

Nuorisotiloissa tarjolla lennokkisimulaattori ja vohveleita

Bysis

7.-luokkalaisille–20-vuotiaille ti–pe klo 14–20, mm. kokkailua, kisailua ja vohveli-ilta.



Toppilan nuorisotalo

1.–6.-luokkalaisille ti–pe klo 10–17, mm. tiistaina lennokkisimulaattori ja torstaina makkaranpaistoretki.



Maikkulan nuorisotalo

13–17-vuotiaille ma–to klo 14–22, mm. tiistaina retki Pakopelihuoneeseen ja keskiviikkona pelipäivä.



Yli-Iin nuokkari

7.-luokkalaisille–17-vuotiaille to klo 12–18 ja pe klo 12–20, lisäksi Yli-Iistä järjestetään reissu Kärppä-peliin lauantaina.



Tarkempia tietoja löytyy nuorisotalojen omilta Facebook- ja Instagram-sivuilta.