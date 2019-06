Tällaista on kesäopiskelijan arki: opiskelijaruokala on auki ja kesken opiskelun voi lähteä ulkoilemaan

Oulun yliopistolla on yllättävän paljon elämää keskellä kesää. Ruokalassa käy kuhina ja Tellus-nimisessä opinto- ja tapahtumatilassa useampi pöytä on varattuna.

Maantieteen opinnot viime syksynä aloittanut Tom-Erik Toikka, 26, tekee tänä kesänä kesäopintoja.

Yksi tärkeä syy kesäopiskeluun on se, että Toikka haluaa suorittaa virkamiesruotsin pois alta. Ensi vuonna hän aikoo käyttää virkamiesruotsin suorittamisesta vapautuneen ajan muihin kiinnostaviin opintoihin.

– Yliopistossa on kurssien suhteen runsaudenpula, Toikka sanoo.

Toikan ensimmäisenä opiskeluvuonna opintoja meinasi kasaantua liikaakin.

– Pahimmillaan käynnissä kahdeksan kurssia samaan aikaan.

Kiireen keskellä Toikka ei pystynyt panostamaan kaikkiin kursseihin niin paljon kuin halusi. Jotkut kurssit olivat Toikan mukaan kuin halpoja voittoja: niistä pääsi läpi, muttei saanut irti niin paljon kuin halusi.

Asioiden kertausta ja koodaamista

Toikan mukaan Oulun yliopisto mainosti kesäopintomahdollisuutta etukäteen.

– Sen jälkeen lähdin omatoimisesti selvittämään, mitä kursseja voisin suorittaa.

Virkamiesruotsin lisäksi Toikka opiskelee kesällä koodausta ja tekee maantieteen kirjatenttejä. Nämä ovat sellaisia asioita, joiden oppimiselle hän haluaa antaa aikaa.

Tentittävien kirjojen avulla Toikka haluaa syventää ymmärrystään etenkin luonnonmaantieteestä, johon hän aikoo erikoistua.

– Haluan, että asiat painuvat selkärankaan kunnolla, että voi tuntea todella osaavansa.

Hän haluaakin käyttää kesäopiskeluaikaa myös menneen kertaamiseen kurssikirjojen avulla.

Toikka halusi käydä koodauksen kurssin kesällä, jotta ehtisi oppimaan asiat kunnolla.

– Loogisen ajattelun kehittyminen vie aikaa.

Toikka tähtää maantiedon ja biologian aineenopettajaksi ja aikoo hyödyntää koodaamista koulumaailmassa.

– Oletan ja tiedän, että koodaamisen opetus kouluissa tulee lisääntymään, mihin täytyy tietyllä tavalla varautua. Näen, että myös maantieteessä koodausta voidaan hyödyntää, esimerkiksi kerhomuotoisesti koulun jälkeen.

Maantieteen opintoihin yliopistossa kuuluu myös paikkatiedon hyödyntäminen ja prosessointi Geographical Information Systems -paikkatietojärjestelmän avulla. Sen avulla voi esimeriksi tehdä karttaesityksiä ja laskea eri kohteiden saavutettavuutta tieverkoston kautta. Koodausosaamisesta on hyötyä, jos haluaa mennä pidemmälle GIS:in käytössä.

– Nyt opettelenkin python-ohjelmointikieltä, jota GIS tulee käyttämään myöhemmin lisäosissaan, Toikka kertoo.

Sähköisyys on muuttanut kesäopintoja joustavammaksi

Oulun yliopiston kesäopinnoista osa on tiedekuntien järjestämiä, ja osassa järjestelyvastuussa on Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto.

– Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija voi ilmoittautua kaikille Oulun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisille opintojaksoille maksutta, sanoo Oulun yliopiston suunnittelija Jukka Maamäki.

Tom-Erik Toikan ruotsin kurssi on Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kurssi, joka järjestettiin lähiopetuksena. Toikan mukaan kyseessä on intensiivinen kurssi, jossa kaikki asiat opiskellaan kolmen viikon aikana.

Toikka on sopinut opiskelukavereidensa kanssa, mitä oppikirjoja he aikovat lukea kesällä. Kirjatenttien suorittaminen on juuri tänä vuonna muuttunut huomattavasti joustavammaksi.

– Aiemmin piti ilmoittaa jo keväällä, mitä kirjoja aikoo tenttiä kesän aikana. Nyt meille sanottiin, että lukekaa kirja ja kun koette olevanne valmiita, niin varatkaa aika sähköiseen tenttiin, Toikka sanoo.

Examinarium on kameravalvottu tila, jossa sähköisiä tenttejä voi suorittaa joustavasti.

Koodauksen kurssi toteutetaan verkossa. Apua on kuitenkin tarjolla koko ajan, jopa Skype-puhelun muodossa.

– Kyseessä on eräänlainen virtuaalinen lähiopetus, Toikka kertoo.

Myös Oulun ammattikorkeakoulussa on kesällä sekä lähiopetusta sisältäviä opintojaksoja että täysin etänä suoritettavia verkko-opintoja. CampusOnline-verkkopalvelussa opiskelijoille on Oamkin omien kesäopintojen lisäksi avoinna muiden ammattikorkeakoulujen kesäopintotarjonta.

– Laajalla tarjonnalla pyritään mahdollistamaan opintojen eteneminen ja tutkinnon edistäminen myös kesän aikana, kertoo koulutussuunnittelija Henna Alakulju Oamkista.

Alakuljun mukaan kesällä tehdään myös harjoitteluita.

Oulun yliopisto on kesällä auki maanantaista perjantaihin ja opiskelijaruokaloista saa ruokaa supistetulla aikataululla. Toikka opiskelee kesälläkin pääasiassa yliopistolla. Kesällä opiskelu tuntuu Toikan mukaan täysin erilaiselta, etenkin kun lähiopetuksena toteutettava ruotsin kurssi päättyy. Vapaus on paljon suurempaa.

– Eilen olimme kävelyllä opiskelukaverin kanssa, ja hän tajusi kävelyn aikana, mikä koodissa meni pieleen. Kävelyn jälkeen hän otti tietokoneen ja pystyi heti korjaamaan virheen.

Kesäopiskelu ei ole Toikan mielestä yhtä väsyttävää kuin talvella.

– Kun silmät menevät ristiin, voi vaikka ehdottaa kavereille, että lähdetäänkö käymään vaikka luonnonsuojelualueella.

Alunperin helsinkiläinen Toikka on löytänyt Oulun ympäristöstä itselleen sopivia paikkoja, joiden kautta löytyy lomatunnelmaa.

– Loma toteutuu sillä, että pyöräilee kymmenen minuuttia tästä eteenpäin.

Kesäopintotuen saajien määrä väheni

Vuonna 2018 kesäopintotuen saajien määrä putosi melkein yhden neljäsosan vuoden 2017 kesään verrattuna. Vuonna 2018 kesäopintotukea sai 28 958 ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelijaa. Yhteensä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskeli vajaat 300 000 henkilöä, eli noin kymmenen prosenttia heistä sai kesäopintotukea. Vuoden 2017 kesällä opintotukea sai 37 321 henkilöä.

Kelan opintotukiryhmän vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen arvioi, että taustalla on useita syitä. Opiskelijat ovat siirtyneet yleisen asumistuen piiriin syksyllä 2017. Tästä lähtien asumistuki on ollut sidottu opiskelijan tuloihin, eikä opintotukikuukausiin. Yleistä asumistukea voi siis saada myös kesällä, vaikkei nostaisi opintotukea. Tällä voi olla vaikutuksensa kesäopintotuen nostajiin.

– Lisäksi opintotukikuukausien määrä on niukentunut koko ajan. Opiskelijat joutuvat harkitsemaan, kannattaako tukikuukausia käyttää kesällä, vai pitäisikö niitä säästää, sanoo Lahtinen.

Lahtisen mukaan myös koko ajan parantunut työllisyystilanne voi näkyä kesäopiskelijoiden määrän vähenemisessä.

– Kesäopintoihin hakeutumiseen vaikuttavat talouden suhdanteet, arvioi myös suunnittelija Jukka Maamäki Oulun yliopistolta.

Tiedot tämän vuoden kesäopintotuen saajista eivät ole vielä saatavilla.