Takatalvi iski, ajokeli on erittäin huono Oulussa – Poliisi: "Oulun seudulla on sattunut yllättävän vähän onnettomuuksia"

Ajokeli on nyt erittäin huono sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa lumipyryn takia.

– Ei kannattaisi lähteä tielle kesärenkailla. Ajokeli on erittäin huono, ja tiet pysyvät liukkaina varmasti päivälläkin, toteaa päivystävä meteorologi Hannu Valta Ilmatieteen laitokselta.

Oulussa voi sataa kymmenen senttä lunta tämän päivän aikana. Sakeimpia sateet ovat idässä. Kainuussa lunta on luvassa laajoille alueille 20 senttiä, paikoin jopa 30 senttiä.

Aamun työmatkaliikenteestä selvittiin Oulun seudulla ilman suuria onnettomuuksia.

– Oulun seudulla on sattunut yllättävän vähän onnettomuuksia. Väki on ajanut säntillisesti ja on ilmeisesti onnistunut varautumaan säähän, kommentoi poliisin johtokeskuspäivystäjä Tommi Tikka.

Auto ajautui pyörilleen ojaan Muhoksella Kylmälänkyläntiellä. Poliisi oli vielä matkalla paikalle, mutta ainakaan autoon ei ole jäänyt sisälle loukkaantuneita. Hälytys Muhokselle tulo kello 8.20.

Kajaanissa Kehräämöntiellä sattui kahden ajoneuvon nokkakolari vähän ennen kello kahdeksaa aamulla. Nopeudet olivat pieniä. Autoissa oli yhteensä kaksi henkilöä. Poliisin tietojen mukaan toisella osallisella oli lieviä vammoja.

Sateet väistyvät huomenna etelään

Lämpötila ei nouse päivällä juuri nollan yläpuolelle Pohjois-Pohjanmaalla, Hannu Valta Ilmatieteen laitokselta sanoo. Ensi yönä maakunnassa voi olla viisikin astetta pakkasta.

Lumisade kestää Vallan mukaan ainakin iltaan asti. Yöllä sää alkaa selkiintyä ja viimeistään huomenna aamulla sateet väistyvät Pohjois-Pohjanmaan yltä etelään.

Ilmatieteen laitos varoittaa nettisivuillaan, että onnettomuusriski on huomattava ja liikenteessä on mahdollisesti suuria häiriöitä tänään lumipyryn vuoksi.

Ilmatieteen laitos on antanut myös tuulivaroituksen maa-alueille Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aamusta alkaen, ja puuskissa tuulen nopeus on 15 metriä sekunnissa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan luvassa voi olla yksittäisiä kaatuneita puita laajalla alueella ja lyhyitä sähkökatkoja.

Uutista päivitetty kello 8:48: Lisätty poliisin kommentit.