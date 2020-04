Taina Pihlajaniemi jatkaa Oulun yliopiston tutkimuksen vararehtorina

Oulun yliopiston hallitus on valinnut lääketieteen tohtorin, professori Taina Pihlajaniemen jatkamaan yliopiston tutkimusvararehtorina 1. heinäkuuta 2020 alkavan viisivuotiskauden.

Pihlajaniemi on toiminut tutkimuksen vararehtorina kaksi kautta, vuodesta 2010 lähtien.

Rehtori Jouko Niinimäen esityksen mukaan Pihlajaniemellä on näyttöjä menestyksekkäästä tutkimustoiminnasta ja kokemusta kansainvälisesti korkeatasoisten, suurten tutkimuskokonaisuuksien menestyksekkäästä johtamisesta.

Pihlajaniemellä on näkemystä tutkimustoiminnan ja sitä tukevien rakenteiden kehittämisestä. Lisäksi Oulun yliopiston tutkimustoiminnan tuloksellisuus on kehittynyt myönteisesti hänen vararehtorikausillaan.

Pihlajaniemi on valmistunut tohtoriksi ja saanut dosentin arvon vuonna 1987. Hän on toiminut lääketieteellisen biokemian professorina vuodesta 1990. Hänen tieteellinen julkaisu-, patentti- ja ohjaustoimintansa on laajaa, ja hän on johtanut omaa kollageeneihin keskittyvää tutkimusryhmää vuodesta 1985.

Pihlajaniemi on toiminut useissa tieteen johto- ja luottamustehtävissä ja saanut työstään useita tunnustuksia, kuten Anders Jahren nuoren tutkijan palkinnon vuonna 1994, Suomen valtion tiedepalkinnon vuonna 1999, Matti Äyräpään palkinnon vuonna 2013 ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntapalkinnon tämän vuoden alussa.