Syyttäjä vaatii yli 40-vuotiaalle miehelle tuomiota törkeistä seksuualirikoksista – Oulun käräjäoikeus varannut kolme päivää käsittelyyn

Oulun käräjäoikeudessa ryhdyttiin maanantaina käsittelemään yhtä Oulussa viime vuonna paljastuneista seksuaalirikoksista.

Syyttäjä vaatii vuonna 1975 syntyneelle ulkomaalaistaustaiselle miehelle tuomiota törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.

Hänen mukaansa rikokset tapahtuivat heinäkuun 7. päivän ja lokakuun 7. päivän välisenä aikana Oulussa.

Syytetty mies vangittiin lokakuun lopulla. Hän kiisti esitutkinnan aikana syyllistyneensä niihin rikoksiin, joista häntä epäillään.

Intiön kasarmialueella väistöistuntosalissa pidetyn käsittelyn alussa oikeus päätti puida asian yleisön läsnäolematta eli suljetuin ovin.

Oikeus on varannut asian ruotimiseen myös tiistain ja keskiviikon.

Viime viikolla käräjäoikeudessa käsiteltiin toista Oulussa viime vuonna paljastunutta hyväksikäyttötapausta. Siinä syyttäjä vaatii 22-vuotiaalle miehelle tuomiota törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta. Rikosten väitetään tapahtuneen viime marraskuussa Tuirassa.

Sen käsittely jatkuu ensi viikolla. Näiden kummankin jutun kokoonpanossa on puheenjohtajana toimiva käräjätuomari sekä kaksi lautamiestä eli niin sanottua maallikkotuomaria. Näin menetellään usein silloin, kun käsiteltävänä on vakava rikosasia. Sekä käräjätuomarilla että lautamiehillä on itsenäinen päätösvalta. Tarvittaessa oikeus tekee ratkaisunsa äänestämällä ja enemmistön kanta ratkaisee.

Muita Oulussa viime vuonna ilmi tulleita törkeitä lapseen kohdistuneita seksuaalirikoksia käsitellään tuomioistuimissa sitä mukaa, kun poliisi saa juttujen esitutkinnan valmiiksi ja syyttäjät syyteharkintansa tehtyä.