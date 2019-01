Syyttäjä vaatii Oulussa apteekkeja ryöstäneelle vuosien vankeustuomiota

Tämähän on seuraus, sille asialle että ihmisiltä on lopettu umpimähkään hoitosuhteita ja lääkityksiä. Ja tämä ajaa epätoivoisimmat huumausaineiden ja rikollisuuden piiriin, kun mistään muualta he eivät tarvitsemiaan lääkkeitä saa. Esim oulussa suboxoni.,bentso lääkityksiä ajetaan alas ja pakotetaan epätoivoisimmat asiakkaat ns. Saattohoitoon metadonilla. Sairasta. Metadon jättää jälkensä käyttäjään pahempana kuin, aphe,,ni tai bubrem,,,ni ta betsot.. Koska se on heroiiniin rinnastettava myrkky. Ei ihme että ihmiset mieluummin tekevät rikoksia ja huumavien laittomien aineiden kautta kuin vapaa ehtoisesti löyvät päänsä rotan loukkuun.. Ylläpitohoidot metadonilla vielä kannustavat huumaus aineiden käyttöön kun metadonin valmisteen myyjät palkitsevat lääkärit ja tutkimukset aineen pitkäaikaisista käytön vaaroista ovat hälyttäviä. Ei valmistajan telemät vaan riippumattomat.. Tämän hetkinen tilanne oulussa on muutaman ihmisen syytä.. Jotka nauttivat suuria palkkiota lääketehtailta..