Syyttäjä nosti syytteitä Oulun seksuaalirikoksista

Oulun kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteitä Oulussa 7.7.–7.10.2018 tehdyistä seksuaalirikoksista. Syytteeseen on asetettu vuonna 1975 syntynyt ulkomaalaistaustainen mies, joka on tällä hetkellä vangittuna todennäköisin syin teoista epäiltynä.

Syytteet koskevat törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja törkeää raiskausta. Vastaaja on esitutkinnan aikana kiistänyt syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin.

Haastehakemus on toimitettu perjantaina Oulun käräjäoikeuteen, jossa rikosasia käsitellään. Käräjäoikeus päättää käsittelyn aikataulusta.