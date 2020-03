Syyte: Pikkutytön hampaiden hoito laiminlyötiin, 11 hammasta paikattiin nukutuksessa

Oisko osittaissyynä suomalaisen hammashuollon tila.... valtavan pitkät jonotusajat hoitoon... jonot ajanvaraukseen.. kalliit yksityiset... kouluterveydenhuollon alasajo... kaikinpuolin sekava tilanne hammashuollossa.

Ainakin aikuisten osalta tilanne on tuo. Yksityiselle saattaisi päästä mutta siellä on vain rahastusperiaate... turhia kuvia...turhia käyntejä.. tehdään vain pieni toimenpide kerrallaan. saa ravata monta kertaa ja maksaa matkoineen työpoissaoloineen paljon.

Kunnallinen hammashuolto kuntoon niin että sinne ei tarvitse jonottaa. Siinä rinnalla voi sen jälkeen kilpailla yksityinen.

Mutta tällä hetkellä tilanne on se että jossain tarkoituksella on pedattu tilanne tällaiseksi että koetetaan saada raha menemään täysin yksityisille.

suomalaisten hampaisto kärsii ja tulee pidemmän päälle kalliiksi yksilöille ja yhteiskunnalle