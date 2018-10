Syyslomaviikon ilmaiset bussimatkat lapsilta ja nuorilta loppuivat Oulussa – matkasta maksettavat 50 senttiä

Oulun koulut ovat syyslomalla ensi viikolla. Syyslomaviikolla alle 17-vuotiaat eivät saa enää Oulussa ilmaisia bussimatkoja, niin kuin on totuttu aikaisempina vuosina.

Nyt lapset ja nuoret joutuvat maksamaan matkasta alennetun hinnan eli 50 senttiä. Tarjous on voimassa kello 7-20 ja matka on maksettava arvolipulla. Alennus on voimassa kaikilla Oulun joukkoliikenteen matkustusvyöhykkeillä ja vuoroilla paitsi linjalla 48.

Jo vuosi sitten syksyllä nuorten ilmaiset matkat olivat harkinnassa, mutta joukkoliikennejaosto päätti sittenkin säilyttää vielä syyslomaviikon ilmaiset bussimatkat. Tuolloin nuoret pääsivät matkustamaan ilmaiseksi bussilla kello 7-21 välisenä aikana.