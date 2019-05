Syöttövesi saa uuden röörin Puolivälinkankaan vesitorniin – uuden putken pitäisi kestää 60–70 vuotta

Puolivälinkankaan vesitornin iso syöttövesiputki uusitaan.

Oulun Puolivälinkankaan vesitornille menevää isoa syöttövesiputkea uusitaan parhaillaan liki kahden miljoonan euron urakalla. Uutta syöttövesilinjaa rakennetaan noin 2,5 kilometriä.

Laanilasta nelostien siltatyömaan kupeesta vuoden alussa lähteneet työt ovat nyt edenneet moottoritien pohjoispuolella Ylä-Siirtolan tietämille.

Oulun Veden vastaava rakennuttajainsinööri Antti Hekkala kertoo, että syöttölinja on yksi Oulun Veden tärkeimmistä linjoista.

Syöttöjohto ja sen päässä oleva Puolivälinkankaan vesitorni ovat kanta-Oulun pohjoisosien vedenjakelun kannalta tärkeitä.

Nykyinen syöttövesiputki on rakennettu vuonna 1966.

– Iän puolesta vanha putki olisi vielä voinut menestyäkin, mutta kyseessä on sen verran kriittinen linja, että ei voida odotella, että siinä alkaa olla vuotoja. Putki pitää saneerata riittävän hyvissä ajoin, Hekkala sanoo.

Vesitornille menee yksi syöttövesiputki. Moottoritielle on tehty uutta ramppia Kuusamontieltä pohjoisen suuntaan. Niillä tietämillä vanha putkilinja kulkee aika lähellä uusia moottoritien rakenteita.

– Siellä on riskipaikkoja, joiden takia halutaan laittaa putki kuntoon.

Vanha syöttövesiputki on enimmäkseen uuden syöttöputken ja moottoritien välissä. Vanha linja käy kuitenkin Välivainion puolella. Syöttölinja menee kaksi kertaa moottoritien ali ja alituskohdat ovat myös riskialttiita paikkoja. Uusi linja tehdään suorempana.

Töihin menee tämä vuosi ja viimeistelytöitä tehdään vielä ensi vuoden puolella. Ensimmäinen puolisko linjasta otetaan käyttöön ensi syksynä ja loppuosa vuodenvaihteessa tai alkuvuodesta.

Vesitornissa joudutaan myös tekemään jonkin verran muutoksia ja uusimaan laitteita.

Työt ovat sujuneet suunnitelmien mukaan. Hekkalan mukaan isoja käyttökatkoksia vedensaannissa ei pitäisi tulla remontin aikana.

– Pyritään hyvällä suunnittelulla ja tekemisellä siihen, että mitään isompaa katkosta ei tulisi. Kyse on niin tärkeästä linjasta, että jos siinä katkos tulee, se on hyvin laaja. Mutta ainahan kaikki on mahdollista.

Moottoritien läheisyydessä ei ole varaa siihen, että putkeen tulisi vuoto.

– Jos tulee vuotokatkos tuollaiseen isoon linjaan, se aiheuttaisi aika laajan häiriön ja myös moottoritien liikenne ainakin joiltakin keskeytyisi ihan varmasti. Vuodosta tulisi paljon vettä ja silloin lähtevät maatkin liikkeelle.

Vajaan kahden miljoona euron arvoinen urakka on iso, Oulun Vedellä ei ole läheskään joka vuosi yhtä kalliita urakoita.

Uuden putken pitäisi kestää vähintään 60–70 vuotta.

Vesitorni pitää vesijohtoverkostossa painetta yllä ja toimii myös vesivarastona.

Vesitornia täytetään aamuyön tunteina ja täysimmillään se on kello 6–7 aamulla. Kun kulutus päivän mittaan lisääntyy, vesitorni tasaa painetta. Osa kulutukseen menevästä vedestä tulee tornin kautta.

Oulussa Puolivälinkankaan ja Maikkulan vesitornien vesimäärä riittää kaupunkilaisille vain noin kahdeksan tunnin kulutukseen. Tornit tasaavat painetta, mutta pitkäksi aikaa vettä ei niissä riitä.

Kaikkien kanta-Oulun asukkaiden vesi ei tule vesitornien kautta.

– Vesilaitoksilla on koko ajan pumppaus käytössä. Jos tulisi yhtäkkiä tilanne, että verkostoon ei pumpata vettä, kahdeksan tunnin päästä hanoista ei tulisi enää vettä vanhan Oulun alueella.