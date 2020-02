Syömässä: Vasta avatun BusinessAseman lounaalta löytyy salaattipöydän malliesimerkki

Uudenkarhealle BusinessAsemalle, vanhaan pääpostin taloon, on avattu myös ravintola Antell Asema. Aseman Antellilta saa niin aamupalaa, vitriinituotteita kuin lounastakin.

Kaiken kaikkiaan uusi BusinessAsema yllättää: ulkoa ei-juuri-miltään näyttävä asema on sisään astuessa viihtyisä ja tyylikäs. Antellin ravintola on heti ekana aulassa, ja se on sisustettu skandinaavisen tyylikkäästi. Aulaan tulvii päivänvaloa kattoikkunoista ja Hallituskadun ikkunoiden puolella on korotettu tila, josta löytyy reilun kokoisia pyöreitä pöytiä pehmustettuine tuoleineen.