Syömässä: Ouluun rantautuneen Social Burgerjointin kasvispihvi on hämmentävän lihamainen

Pekurin kortteliin avattu Social Burgerjoint on Oulun tuorein burger-ravintola. Tähän saakka Etelä-Suomessa ja Vaasassa toiminut ketju tarjoaa oululaisille pikkuisen parempaa burgeria, premiumhampurilaisiksikin ketju tuotettaan kutsuu.

Social Burgerjointin tila on pienehkö, tyylillä sisustettu ja yllättävän viihtyisä. Valaistukseen on panostettu, joten pikaruokalaksi se on jopa varsin ravintolamainen. Asiakkaina on lounasaikaan aikuisia työssäkäyviä, joten pikaruokaloille tyypillistä teinikakofoniaa ei täällä kuulu.